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11:00, 26 февраля 2025Россия

Защитный коридор ВСУ в Курской области сняли на видео

В сети появились кадры защищающего от дронов коридора ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились предполагаемые кадры защищающего от беспилотников коридора Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их публикует Telegram-канал «Военная хроника».

На кадрах видна проселочная дорога — по бокам и над ней установлены сетки, защищающие от ударов беспилотников. Как отмечает канал, российские беспилотники на оптоволокне уже смогли залететь внутрь такой сетки.

Ранее сообщалось о постройке аналогичного коридора российскими военными. Логистический антидроновый коридор с плотной сеткой, как уточнялось, был построен под Часовым-Яром. Его протяженность составляет около двух километров, благодаря чему техника, а также военнослужащие оказываются надежно защищены.

Российские военные защищают технику от беспилотников не только с помощью специальных сооружений. Минобороны сообщало, что ремонтные подразделения в Курской области устанавливают на военную технику дополнительную защиту от беспилотных летательных аппаратов. На видео ведомство показало установку на внедорожник решетчатых экранов и комплекса радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

ЖЗЛ
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