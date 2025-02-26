Зеленский рассказал о планах после визита в США

Зеленский решил посетить Великобританию после визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США решил посетить Великобританию. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию которого в YouTube ведет украинское издание «Общественное».

«После США, если я туда поеду, посмотрим, я планирую [визит] в Лондон. И сразу после этого мы с европейцами там встречаемся у [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера», — сказал он.

Владимир Зеленский анонсировал свою поездку в Соединенные Штаты в среду, 26 февраля. Он сообщил, что намерен направиться с рабочим визитом в Вашингтон 28 февраля.

Ранее политик назвал главным в договоре по недрам между Киевом и Вашингтоном, что Украина не является должником США. По его словам, в соглашении нет упоминаний о 500, 350 или 100 миллиардах долларов долга.