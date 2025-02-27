42-летняя жена Ричарда Гира позанималась спортом в откровенном наряде

42-летняя жена Ричарда Гира Алехандра Сильва снялась в облегающих шортах

Жена американского актера Ричарда Гира испанская публицистка Алехандра Сильва позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 162 тысячи подписчиков.

42-летняя избранница 75-летнего артиста снялась в полный рост в тренажерном зале. Она запечатлела себя в зеркале, позируя с гирей в руках в белом бра-топе, облегающих черных шортах с завышенной талией и кроссовках.

Также возлюбленная звезды уложила волосы в низкий хвост, надела часы на запястье и цепочку с круглым золотистым кулоном на шею.

В январе Ричард Гир снялся с Алехандрой Сильвой для испанской версии журнала Elle и вызвал споры в сети.