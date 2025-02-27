Бортпроводникам стало плохо из-за странного запаха на борту самолета

Самолет Delta совершил аварийную посадку в Дублине из-за запаха на борту

Самолет Delta Air Lines совершил аварийную посадку в Дублине после того, как бортпроводникам стало плохо из-за странного запаха на борту. Об этом пишет портал The Aviation Herald.

22 февраля пассажирский Airbus A330 выполнял рейс из Амстердама, Нидерланды, в Детройт, США. Когда самолет находился на высоте около 10 тысяч метров в 170 километрах от ирландского Дублина, пилоты решили сменить курс из-за запаха на борту.

Лайнер благополучно приземлился в Дублине примерно через 65 минут и самостоятельно вырулил к выходу на посадку. Уточнялось, что у него нагрелись тормоза.

После этого самолет оставался в Дублине около 25 часов, затем вылетел в город назначения.

Ранее в США самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности. Перевозчику пришлось заменить борт для перевозки путешественников.