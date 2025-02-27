Дочь популярной телеведущей с обнаженной грудью появилась на подиуме

Американская модель Амелия Грей в откровенном наряде появилась на показе бренда Dsquared2 в рамках Недели моды в Милане. Материал приводит Daily Mail.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина вышла на подиум в прозрачном комбинезоне нюдового оттенка. Предмет гардероба оказался оформлен бахромой, перьями и пайетками.

Также 23-летняя манекенщица надела трусы в тон с заниженной талией. При этом ее образ предполагал отсутствие бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала обнаженная грудь.

В январе Амелия Грей Хэмлин снялась в бикини в откровенных позах.