Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 27 февраля 2025Россия

Дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией

Дрон ВСУ дальнего действия с бомбой ФАБ-250 сняли на видео в Брянской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Украинский дрон дальнего действия, который нес на борту авиабомбу ФАБ-250М-54, сняли на видео в Брянской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

По данным канала, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось запечатлеть российскому военнослужащему с помощью тепловизора.

На кадрах можно увидеть летящий беспилотник. Бойцы делают несколько выстрелов в его сторону. Утверждается, что дрону удалось сбросить авиабомбу. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о «плохо пахнущем» деле генерала Суровикина

      В России нескольких студенток похитили и жестоко пытали на автомойке. Что случилось с ними?

      Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с мошенниками

      Замгенсека ООН назвал «ударом под дых» сокращение помощи Запада

      Таксист обманул незрячего россиянина и списал с его карты полмиллиона рублей

      Блиновская выступила в суде и заявила о необходимости быть рядом с детьми

      Суд огласит приговор «королеве марафонов» по делу о неуплате налогов 3 марта

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Экс-посол заявил о готовности противников Трампа торпедировать любое соглашение с Россией

      Стало известно о ракетной атаке ВСУ на российский город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше