Дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией

Дрон ВСУ дальнего действия с бомбой ФАБ-250 сняли на видео в Брянской области

Украинский дрон дальнего действия, который нес на борту авиабомбу ФАБ-250М-54, сняли на видео в Брянской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

По данным канала, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось запечатлеть российскому военнослужащему с помощью тепловизора.

На кадрах можно увидеть летящий беспилотник. Бойцы делают несколько выстрелов в его сторону. Утверждается, что дрону удалось сбросить авиабомбу. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области.