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17:26, 27 февраля 2025Мир

Экс-президент Франции призвал ЕС нанести удар по Трампу

Экс-президент Франции Олланд: ЕС нужно нанести удар по Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Франсуа Олланд

Франсуа Олланд. Фото: Abdul Saboor / Reuters

Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европейскому союзу (ЕС) нужно нанести удар по президенту США Дональду Трампу. К этому он призвал в интервью BFMTV.

«Дональд Трамп реагирует только на кошелек, на деньги. Это его единственное поведение... Мы, европейцы и французы, должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный», — сказал он.

Олланд заявил, что американский лидер «в наглой форме» потребовал от Украины редкоземельные металлы и отказался предоставить Киеву гарантии безопасности. «Каждый раз он просит компенсацию или хочет денег», — подчеркнул бывший французский президент.

Политик заявил, что европейцы должны пытаться нанести ущерб американской экономике и деньгам.

Ранее Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам «очень скоро». Он подчеркнул, что Вашингтон не должен терять деньги на помощь Киеву, и предложенная американской стороной сделка позволит это сделать.

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