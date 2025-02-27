Эксперт сообщил о гибели офицеров ВСУ при ударе по командному пункту в районе Славянска

Рожин: Офицеры ВСУ погибли при ударе по командному пункту в районе Славянска

В результате удара авиации был уничтожен командный пункт 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска, сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

В результате не менее восьми украинских военных, включая офицеров, ликвидировали, говорится в публикации. Не менее пяти военных ВСУ получили ранения. Кроме того, авиация уничтожила два сервера связи, обеспечивавшие зашифрованную передачу данных, системы координации артиллерийского огня и две мобильные радиостанции.

Ранее «Дневник Десантника» сообщал, что в Славянске взорвали тайный бункер с командирами ВСУ. В публикации говорилось, что объект использовался для управления подразделениями на передовой.