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09:33, 27 февраля 2025Спорт

ФХР обратилась в IIHF по поводу допуска сборной России

ФХР направила письмо в IIHF по поводу допуска сборной России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федерации хоккея России (ФХР) обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) по поводу допуска сборной России. Об этом сообщил генеральный директор организации Дмитрий Курбатов, слова которого передает РИА Новости.

ФХР написала в IIHF с просьбой объяснить, из-за каких проблем с безопасностью был продлен недопуск команды к турнирам. «Пожалуйста, предъявите, какие проблемы вас беспокоят, кто и каким образом оценивал эти риски? Какие риски нашего участия в большом чемпионате мира, в молодежном и женском», — рассказал Курбатов о содержании обращения.

По словам Курбатова, позиция IIHF с юридической точки зрения выглядит крайне несостоятельно. «Если вы хотите наложить санкции — наложите. Мы их будем оспаривать. По каким-то причинам они этого не делают, а говорят о каких-то рисках безопасности», — заявил он, предложив обсуждать любые риски и их стоимость, чтобы найти решение.

4 февраля IIHF продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении команды на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК) в марте 2025-го.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.

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