Фитнес-тренер назвала противопоказания для упражнений ЛФК на спину

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала противопоказания для упражнений лечебной физической культуры (ЛФК) на спину. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист выделила остеохондроз, сколиоз, обострение некоторых хронических заболеваний, болезни почек и сердечно-сосудистой системы. «Также противопоказанием служат беременность, острые респираторные заболевания, частые головные боли и травмы позвоночника», — заявила Бутова.

Тренер также рекомендовала перед началом занятий проконсультироваться с врачом и специалистом в области фитнеса и ЛФК. Это поможет избежать негативных последствий тренировок.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова назвала лучшее упражнение для здоровья коленей. Эксперт рекомендовала позу дерева из йоги.