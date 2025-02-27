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06:30, 28 февраля 2025Спорт

Фитнес-тренер назвала противопоказания для упражнений ЛФК на спину

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала противопоказания для упражнений лечебной физической культуры (ЛФК) на спину. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист выделила остеохондроз, сколиоз, обострение некоторых хронических заболеваний, болезни почек и сердечно-сосудистой системы. «Также противопоказанием служат беременность, острые респираторные заболевания, частые головные боли и травмы позвоночника», — заявила Бутова.

Тренер также рекомендовала перед началом занятий проконсультироваться с врачом и специалистом в области фитнеса и ЛФК. Это поможет избежать негативных последствий тренировок.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова назвала лучшее упражнение для здоровья коленей. Эксперт рекомендовала позу дерева из йоги.

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