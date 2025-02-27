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10:36, 27 февраля 2025Бывший СССР

Глава МИД Эстонии призвал Евросоюз усилить давление на Россию

Глава МИД Эстонии Цахкна: ЕС должен усилить давление на Россию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Евросоюзу стоит усилить санкционное давление на Россию в преддверии новых российско-американских переговоров. Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА Новости.

«Мы должны оказать экономическое и санкционное давление на Россию, чтобы гарантировать, что у Москвы не будет лучшей переговорной позиции. Если Россия, а затем и США захотят говорить о Европе и Украине, невозможно принимать решения без нашего согласия», — заявил Цахкна.

Он добавил, что при наличии сильной переговорной позиции у Украины, США будут вынуждены прислушаться и к голосу Евросоюза за столом переговоров. Помимо этого, Цахкна заявил, что снятие санкций и возвращение замороженных российских активов находятся в руках ЕС, а не США.

Ранее сообщалось, что ЕС ищет способ изъять часть замороженных активов Центробанка России на восстановление Украины после окончания конфликта. Сумма может пойти в зачет обязательств Москвы по возмещению Киеву ущерба.

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