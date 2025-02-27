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04:22, 27 февраля 2025Мир

ХАМАС передал тела четырех израильских заложников

Al Jazeera: ХАМАС передал тела четырех израильских заложников Красному Кресту
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС передали четырех израильских заложников сотрудникам Красного Креста в рамках соглашения о перемирии. Об этом сообщает телеканал Al Jaseera со ссылкой на источник.

Уточняется, что передача тел состоялась в Хан-Юнисе, на юге Газы. Организация доставит их в Израиль. Официально имена погибших будут подтверждены только после израильской судмедэкспертизы.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. Палестинское радикальное движение обещало освободить 33 израильских заложника на первом этапе в рамках 42 дней. В ответ Израиль обязался освободить из тюрем более 1850 палестинцев.

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