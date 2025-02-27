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15:11, 27 февраля 2025Экономика

В Центробанке признали наличие в России удорожающих ипотеку схем

Набиуллина: В ипотеке сохраняются схемы, приводящие к росту платежей
Виктория Клабукова
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На рынке жилищного кредитования в России все еще остаются схемы, увеличивающие размер платежей. Наличие таких механизмов признала руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках Ежегодной встречи с руководством Банка России. Ее слова приводит ТАСС.

«До сих пор на рынке есть схемы в ипотеке, которые приводят к завышению цен на жилье и к росту платежей, существенному росту платежей после льготного периода», — заявила Набиуллина. Одним из инструментов борьбы с такими схемами является ипотечный стандарт, напомнила глава регулятора.

Кроме того, в планах ЦБ изменить условия рыночной ипотеки, чтобы повысить ее привлекательность в глазах банков. «Мы теперь планируем сделать более привлекательной для банков стандартную ипотеку, где нет таких подводных камней, есть фиксированная ставка, есть понятный график платежей», — поделилась Набиуллина. Для льготных кредитов ЦБ рассматривает ужесточение правил оформления, добавила она.

Ранее в Центробанке спрогнозировали, что прирост ипотечного кредитования в 2025 году может замедлиться до 5 процентов. В 2024 году показатель составил 13 процентов.

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