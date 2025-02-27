Известного рэпера обвинили в смерти двух подростков

В США заявили о вине рэпера Lil Baby в смерти двух подростков в перестрелке

Американский рэпер Доминик Джонс, известный под псевдонимом Lil Baby, может быть виновником смерти двух подростков во время перестрелки, произошедшей в Атланте в прошлом году. Об этом сообщили представители полиции во время пресс-конференции. Речь офицера транслировал местный телеканал 11 Alive.

По словам правоохранителей штата, смерть двух 13-летних мальчиков произошла во время разборок уличных банд. Целью нападения был Lil Baby, которого подкараулили во время съемок музыкального клипа на одной из улиц.

«Эти парни играют в войну, эти парни хотят быть гангстерами. Они пишут свою музыку про насилие и убийства, а в этот момент умирают реальные люди, дети. Этот рэпер был там, стреляли в него, но попали в невиновных. Считаю, стоит его рассматривать, как фигуранта расследования», — заявил представитель полицейского департамента.

В результате стрельбы во время съемок клипа Доминика три человека получили ранения, в итоге двое подростков скончались. В ходе расследования были арестованы семь человек, которых обвинили в убийстве.

Ранее стало известно, что отца детей Рианны A$AP Rocky признали невиновным по делу о вооруженном нападении.