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13:51, 27 февраля 2025Мир

Маск пришел на первое заседание кабмина Трампа в футболке с надписью «Техподдержка»

Маск пришел на заседание кабмина Трампа в футболке с надписью «Техподдержка»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Кадр: @elonmusk

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) и предприниматель Илон Маск пришел на первое заседание кабинета министров президента США Дональда Трампа в футболке с надписью «Техподдержка». Видеозапись этого момента он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

В начале своей речи на заседании кабмина Маск поблагодарил американского лидера. Затем миллиардер расстегнул черный пиджак и показал футболку того же цвета с надписью: «Техническая поддержка». В зале раздался смех.

До этого Илон Маск называл себя «технической поддержкой Белого дома». Такой же статус он установил на своей странице в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил Илона Маска за работу и призвал его действовать еще энергичнее, чтобы «спасти страну» и «сделать ее более великой, чем когда-либо».

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