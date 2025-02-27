Мать Алеси Кафельниковой высказалась об отношениях с дочерью и зятем

Мать модели Алеси Кафельниковой призналась, что не виделась с дочерью два года

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова высказалась об отношениях с дочерью и зятем Георгием Петришиным. Соответствующий комментарий приводит издание The Voice на своей странице во «ВКонтакте».

Собеседница портала призналась, что давно не виделась с дочерью. «Честно говоря, уже скоро два года я общаюсь с дочерью только в онлайн-пространстве. Не совпадают графики. Алеся активно строит семью и карьеру, путешествует по разным съемкам и показам, так что мы ведем переговоры и планируем встречаться там, где совпадут маршруты — в Москве, Дубае, Сингапуре», — рассказала Тишкова и отметила, что ждет, когда она вместе со своей семьей, приедет к ней на Бали.

По словам родительницы, со временем ей удалось наладить контакт с манекенщицей. «Со временем удалось наладить баланс, но, как в любой семье, все не всегда бывает идеально. С Алесей мы прошли через разные этапы, но сейчас у нас теплые доверительные отношения, мы обе выросли в этом процессе», — объяснила она.

В то же время Тишкова отметила, что отношения с мужем дочери по-прежнему остаются сложными. «С Георгием ситуация сложнее — холодок все же присутствует, и не все вопросы можно закрыть одним разговором», — заключила родственница модели.

В мае 2023 года Мария Тишкова опубликовала пост, в котором раскрыла подробности семейной жизни дочери. По ее словам, Петришин постоянно устраивал супруге скандалы, записывал на нее компроматы и затем показывал, по его мнению, нужным людям.