Мишустин заявил о наделении статусом ветерана СВО бойцов в Курской области

Мишустин: Статус ветерана СВО распространят на бойцов в Курской области

Статус ветерана специальной военной операции (СВО) распространят на бойцов, проходящих службу в приграничных районах Курской области. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Председатель правительства уточнил, что решение принимается по поручению президента России Владимира Путина. По его словам, статусом ветерана боевых действий наделят тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на приграничных территориях.

«Сегодня [в четверг, 27 февраля] будут рассмотрены соответствующие поправки в законе», — заключил Мишустин.

Ранее во время прямой линии Путин заверил, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты. Позднее сообщалось, что кабмин одобрил соответствующее решение.