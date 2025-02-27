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13:17, 27 февраля 2025Экономика

Москвичам предрекли самый сухой месяц в XXI веке

Синоптик Леус: Февраль 2025 года в Москве станет самым сухим месяцем XXI века
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Февраль 2025 года в Москве рискует стать самым сухим месяцем в XXI веке. Такую погоду предрек жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В четверг, 27 февраля, столичный регион будет ощущать влияние северной периферии антициклона. Погода в Москве будет сухой и солнечной — температура воздуха устремится к положительным отметкам.

«В такой ситуации нынешний февраль станет самым сухим с начала века», — подчеркнул Леус. Метеоролог спрогнозировал, что столбики термометров днем могут показать плюс 2 градуса Цельсия.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что весна в Москве может выдаться аномально теплой. Столбики термометров бесповоротно пойдут вверх и, похоже, будут держаться выше климатической нормы всю весну, предсказала синоптик.

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