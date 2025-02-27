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22:51, 27 февраля 2025Спорт

Моуринью дисквалифицировали на четыре матча за расизм и оскорбление судьи

Жозе Моуринью дисквалифицировали на четыре матча за расизм и оскорбление судьи
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает Sky TG24.

Такое решение приняла Турецкая футбольная федерация (ТФФ) по итогам матча с «Галатасараем». Специалиста наказали за расистское высказывание в адрес игроков «Галатасарая», которых он сравнил с обезьянами, а также оскорбление в адрес одного из судей.

Моуриньо по итогам матча отверг обвинения в расизме. «Галатасарай» заявил, что подаст на Моуринью в суд, а также обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра 25-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» прошла 24 февраля. Матч завершился со счетом 0:0.

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