Моуринью дисквалифицировали на четыре матча за расизм и оскорбление судьи

Жозе Моуринью дисквалифицировали на четыре матча за расизм и оскорбление судьи

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает Sky TG24.

Такое решение приняла Турецкая футбольная федерация (ТФФ) по итогам матча с «Галатасараем». Специалиста наказали за расистское высказывание в адрес игроков «Галатасарая», которых он сравнил с обезьянами, а также оскорбление в адрес одного из судей.

Моуриньо по итогам матча отверг обвинения в расизме. «Галатасарай» заявил, что подаст на Моуринью в суд, а также обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра 25-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» прошла 24 февраля. Матч завершился со счетом 0:0.