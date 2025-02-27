Моуринью дисквалифицировали на четыре матча за расизм и оскорбление судьи

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает Sky TG24.
Такое решение приняла Турецкая футбольная федерация (ТФФ) по итогам матча с «Галатасараем». Специалиста наказали за расистское высказывание в адрес игроков «Галатасарая», которых он сравнил с обезьянами, а также оскорбление в адрес одного из судей.
Моуриньо по итогам матча отверг обвинения в расизме. «Галатасарай» заявил, что подаст на Моуринью в суд, а также обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Игра 25-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» прошла 24 февраля. Матч завершился со счетом 0:0.