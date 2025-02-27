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12:01, 27 февраля 2025Экономика

На пляже в Британии обнаружили загадочные белые пятна

В Британии на пляж в Борнмуте выбросило загадочное пахнущее вещество
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: BNPS

На пляже британского города Борнмут обнаружили пахнущее белое вещество. Об этом сообщила The Sun.

Загадочную субстанцию, которая появилась на всем участке от пляжа Алум-Чайн до мыса Хенгистбери-Хед, сняли на фото и видео в минувшие выходные. Часть местных жителей предполагает, что она представляет собой клей, комки белой краски либо пальмовое масло, а другие считают, что это грибок, плесень или воск. Посетителей пляжа призвали не приближаться к таинственному веществу и не допускать к нему детей и животных. Власти города отметили, что взяли образцы этих комков и предварительно пришли к выводу, что это белая краска.

В январе аналогичная ситуация произошла в Финляндии, где на берег полуострова Ханко выбросило неизвестное белое вещество. Предположительно, им оказался парафин.

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