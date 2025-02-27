Журналист Боуз заявил, что Россия стала более сплоченной за время СВО

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине Россия стала более сплоченной. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

«Три года позади. Россия никуда не делась. [Президент России Владимир] Путин сильнее, чем когда-либо», — написал Боуз.

В числе непредвиденных последствий СВО западный журналист также перечислил устойчивость и рост российской экономики, а также улучшение отношений с США и партнерство с Китаем и Индией.

Ранее Боуз назвал неожиданный итог противостояния России НАТО. По его словам, прокси-война с альянсом сделала Россию сильнее в военном, социальном и политическом отношении.

До этого Боуз предположил, что Зеленский теряет контроль над властью. Он подчеркнул, что о нем стали резко отзываться даже лояльные к украинскому лидеру СМИ страны.