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20:57, 27 февраля 2025Экономика

Названо количество получивших квартиры по реновации москвичей

Около 1,9 тыс. москвичей получили в январе квартиры в новостройках по реновации
Мария Черкасова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В январе договоры на современное жилье по программе реновации заключили почти 1,9 тысячи горожан. Об этом сообщают в пресс-службе столичного департамента городского имущества со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана.

Москвичи, заключившие договоры, проживали в 132 старых домах. Больше всего их оказалось на востоке города, где договоры заключили более 700 человек, проживавшие в 47 старых зданиях. На юго-востоке столицы в новые квартиры переберутся около 350 москвичей из 25 расселяемых домов, на юго-западе — 250 жителей из восьми зданий.

Отмечается, что все участники программы реновации получили квартиры с чистовой отделкой в сантехникой, электроплитами и осветительными приборами — так им будет удобно сразу переехать в новое жилье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025-2026 годах в перечне ключевых строек столицы окажутся северный участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «ЗИЛ», Национальный космический центр и реконструкция Московского ипподрома, новый многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира и новые корпуса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 в Сколково.

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