Пассажирский самолет подал сигнал бедствия в небе из-за отказа нескольких систем

Пилоты Delta подали сигнал бедствия на рейсе Солт-Лейк-Сити — Амстердам

Самолет Delta Air Lines подал сигнал бедствия в небе из-за отказа нескольких систем. Об этом пишет портал The Aviation Herald.

22 февраля пассажирский Airbus A330 выполнял рейс из Солт-Лейк-Сити, США, в Амстердам, Нидерланды. Когда лайнер уже приближался к аэропорту прибытия, экипаж доложил об отказе двух гидросистем и подал сигнал бедствия Mayday.

Пилоты решили продолжить посадку и благополучно приземлились. Однако потом экипаж не смог остановить самолет из-за отказа основной и резервной систем торможения, пилотам посоветовали выключить оба двигателя.

Уточняется, что лайнер отбуксировали к выходу на посадку. Борт оставался на земле около 3,5 часа, после чего смог вернуться в эксплуатацию.

В тот же день другой самолет Delta Air Lines, летевший из Амстердама в Детройт, совершил аварийную посадку в Дублине. Бортпроводникам стало плохо из-за странного запаха.