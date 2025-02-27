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19:53, 27 февраля 2025Из жизни

Пациент напал на медсестру и сломал ей все лицевые кости

WPTV-TV: В США пациент сломал все лицевые кости медсестре и сбежал из больницы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Logan Ashman / WPTV

В США полицейские арестовали буйного пациента, которой сломал медсестре все лицевые кости. Об этом сообщает WPTV-TV.

33-летний Стивен Скэнтлбери лежал в больнице, где за ним ухаживала медсестра. Однажды, когда женщина зашла проверить пациента, он запрыгнул на кровать, а затем напал на нее и жестоко избил. Очевидец произошедшего тут же бросился за помощью. В это время другой человек видел, как Скэнтлбери бил медсестру кулаками по лицу.

После этого мужчина сбежал из больницы. Его видели идущим по шоссе без рубашки и с прикрепленными к груди электродами. Полицейские получили сообщение об опасном пациенте и поймали его. Свидетель из больницы заметил, что последние дни Скэнтлбери страдал паранойей и обвинял разных людей в том, что они не совершали.

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Пострадавшую медсестру доставили в другую больницу по воздуху из-за тяжести ее травм. Врачи опасаются, что она может потерять оба глаза. Суд над Скэнтлбери должен состоятся в конце февраля.

Ранее сообщалось, что в Великобритании терапевт избил сам себя и обвинил в нападении пациента, которого не захотел лечить. Медик хотел избавиться от мужчины с наркотической зависимостью перед слиянием с другой клиникой.

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