Получивший в России 15 лет колонии за шпионаж американец отказался обжаловать приговор

«Ъ»: Осужденный в РФ за шпионаж американец Спектор не стал обжаловать приговор

Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, осужденный в Москве на 15 лет заключения за шпионаж, отказался подавать жалобу на приговор. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Судебное решение вступило в законную силу, американца будут этапировать по месту отбытия наказания.

Спектор надеялся, что Вашингтон обменяет его на россиян, осужденных за аналогичное преступление в США. Он полностью признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому его дело было рассмотрено в особом порядке.

27 декабря 2024 года Мосгорсуд установил, что американец собирал медицинские данные граждан России для создания в США генетического скрининга. Спектор руководил компанией «Медполимерпром» — крупным российским производителем изделий медицинского назначения и расходных материалов из пластика.

Его приговорили за шпионаж к 13 годам колонии строгого режима, а по совокупности с предыдущим приговором окончательное наказание составило 15 лет колонии строгого режима со штрафом в 14 миллионов рублей.

В 2021 году российский суд приговорил Спектора к четырем годам за посредничество в передаче взяток помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича.