Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:57, 27 февраля 2025Силовые структуры

Получивший в России 15 лет колонии за шпионаж американец отказался обжаловать приговор

«Ъ»: Осужденный в РФ за шпионаж американец Спектор не стал обжаловать приговор
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, осужденный в Москве на 15 лет заключения за шпионаж, отказался подавать жалобу на приговор. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Судебное решение вступило в законную силу, американца будут этапировать по месту отбытия наказания.

Спектор надеялся, что Вашингтон обменяет его на россиян, осужденных за аналогичное преступление в США. Он полностью признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому его дело было рассмотрено в особом порядке.

27 декабря 2024 года Мосгорсуд установил, что американец собирал медицинские данные граждан России для создания в США генетического скрининга. Спектор руководил компанией «Медполимерпром» — крупным российским производителем изделий медицинского назначения и расходных материалов из пластика.

Его приговорили за шпионаж к 13 годам колонии строгого режима, а по совокупности с предыдущим приговором окончательное наказание составило 15 лет колонии строгого режима со штрафом в 14 миллионов рублей.

В 2021 году российский суд приговорил Спектора к четырем годам за посредничество в передаче взяток помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов оценил шансы Украины заключить мир с Россией

      Россиянин устроил пьяный дебош в самолете за границей и был выдворен с рейса

      Вратарь «Краснодара» рассказал о работе таксистом

      Посол России понадеялся на придание импульса расследованию диверсий на «Севпотоках»

      Перегородивший российскую трассу пылающий бензовоз попал на видео

      Следствие попросило арестовать экс-замминистра транспорта Чалика по делу о растрате

      В Стамбуле завершилась первая экспертная встреча России и США

      Получивший в России 15 лет колонии за шпионаж американец отказался обжаловать приговор

      В российском регионе суд приговорил гражданина Украины к 15 годам колонии за шпионаж

      Сертификацию Ил-114 завершат в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше