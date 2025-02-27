Путин поручил принимать дополнительные меры для безопасности жителей приграничья

Президент России Владимир Путин дал поручение относительно приграничных регионов России, передает ТАСС.

Глава государства поручил принимать серьезные дополнительные меры для безопасности жителей граничащих с Украиной российских регионов.

«Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях», — обозначил Путин.

Предпринять меры поручено во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местными органами власти.

Ранее во время прямой линии Путин заявлял, что жители приграничных регионов не останутся без внимания со стороны властей. Позднее он выступил с поручением обеспечить оказание поддержки пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований по принципу «единого окна».