Президент России Владимир Путин дал поручение относительно приграничных регионов России, передает ТАСС.
Глава государства поручил принимать серьезные дополнительные меры для безопасности жителей граничащих с Украиной российских регионов.
«Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях», — обозначил Путин.
Предпринять меры поручено во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местными органами власти.
Ранее во время прямой линии Путин заявлял, что жители приграничных регионов не останутся без внимания со стороны властей. Позднее он выступил с поручением обеспечить оказание поддержки пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований по принципу «единого окна».