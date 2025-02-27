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15:41, 27 февраля 2025Россия

Путин дал поручение относительно приграничных регионов России

Путин поручил принимать дополнительные меры для безопасности жителей приграничья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение относительно приграничных регионов России, передает ТАСС.

Глава государства поручил принимать серьезные дополнительные меры для безопасности жителей граничащих с Украиной российских регионов.

«Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях», — обозначил Путин.

Предпринять меры поручено во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местными органами власти.

Ранее во время прямой линии Путин заявлял, что жители приграничных регионов не останутся без внимания со стороны властей. Позднее он выступил с поручением обеспечить оказание поддержки пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований по принципу «единого окна».

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