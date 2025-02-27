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11:30, 27 февраля 2025Культура

Раскрыты действия Буйнова после инцидента со сбитой женщиной

Stot: Певец Буйнов отправился на корпоратив после инцидента со сбитой женщиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Александр Буйнов

Александр Буйнов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов отправился выступать на корпоратив в центре Москвы сразу после инцидента с женщиной, сбитой на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, исполнитель согласился пройти медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв на момент ДТП. После этого Буйнов отправился на частное мероприятие, пишет канал.

Родные пострадавшей женщины рассказали, что артист до сих пор не связался с ними и не извинился за произошедшее.

Ранее сообщалось, что причиной ДТП с участием народного артиста России могли стать препараты, которые он принимал в ходе терапии.

До этого на вопрос об инциденте певец отреагировал матом.

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