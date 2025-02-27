Россиянам назвали улучшающие работу мозга продукты

Геронтолог Трофимова заявила, что желтки яиц и печень улучшают работу мозга

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукты, благодаря которым можно улучшить работу мозга. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Агапкина, для эффективной работы мозга нужны углеводы и холин, который, как уточнила Трофимова, является источником нейромедиатора ацетилхолина. «Это то вещество, которое необходимо для нормального функционирования нашего головного мозга», — пояснила она.

Трофимова подчеркнула, что холин содержится в желтках яиц и печени.

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