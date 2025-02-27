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15:53, 27 февраля 2025Путешествия

Россияне выстроились в огромные очереди за визами в Японию

РСТ: В консульство Японии образовались очереди из-за сезона цветения сакуры
Алина Черненко
СюжетВизы в Европу:

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Россияне выстроились в огромные очереди за визами в Японию из-за приближающегося сезона цветения сакуры. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В источнике говорится, что в последние несколько дней у консульского отдела посольства Японии в Москве образовались очереди из туристов, желающих оформить визу. По словам туроператоров, поездки в Страну восходящего солнца стали доступнее для соотечественников благодаря упрощению визовой процедуры и появлению недорогих стыковочных рейсов через Китай.

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Директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян отметила, что 25 февраля очередь в консульство доходила до 200 человек. «В первую очередь консульство рассматривает документы туристов, вылетающих в ближайшие даты», — пояснила она.

Вердиян добавила, что в 2025 году спрос на туры в Японию в период цветения сакуры вырос минимум на 30 процентов по сравнению с 2024-м.

Ранее основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр назвала интерес россиян к Японии настоящим «бумом». Она призналась, что туристы за девять месяцев бронируют редкие отели, в которых всего несколько номеров.

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