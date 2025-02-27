Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 27 февраля 2025Мир

Российская делегация прибыла на переговоры с США

Российская делегация прибыла на переговоры с США в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская делегация прибыла в резиденцию американского генерального консула в Стамбуле для проведения переговоров с представителями США. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские представители прибыли в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где будет проходить встреча двух стран по работе посольств (...). Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате. Составы делегаций не раскрывались», — передает агентство.

Ранее в посольстве США в Турции сообщил, что на российско-американских переговорах не будут обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, вопросы политики и безопасности. Вместо этого встреча будет посвящена проблемам работы посольств.

25 февраля президент России Владимир Путин уточнил, что переговоры российской и американской делегаций будут посвящены вопросам двусторонних отношений. Он подчеркнул, что странам необходимо повысить взаимный уровень доверия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская делегация прибыла на переговоры с США

      В Канаде соскучились по матчам со сборной России по хоккею

      В подполье сообщили об ударе по ПВО ВСУ в Харьковской области

      Посол России заявил о планах освободить Арктику от конфликтов

      Появились подробности о владельце разорвавших лицо российскому школьнику собак

      Россияне раскрыли среднюю сумму накоплений на путешествия

      Армия США получит первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 года

      Елена Летучая снялась в прозрачной юбке

      Подполье рассказало об ударе по объектам ВСУ в Полтаве

      Михалков жестко высказался о русских в фильме «Анора»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше