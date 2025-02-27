Российская делегация прибыла на переговоры с США в Стамбуле

Российская делегация прибыла в резиденцию американского генерального консула в Стамбуле для проведения переговоров с представителями США. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские представители прибыли в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где будет проходить встреча двух стран по работе посольств (...). Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате. Составы делегаций не раскрывались», — передает агентство.

Ранее в посольстве США в Турции сообщил, что на российско-американских переговорах не будут обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, вопросы политики и безопасности. Вместо этого встреча будет посвящена проблемам работы посольств.

25 февраля президент России Владимир Путин уточнил, что переговоры российской и американской делегаций будут посвящены вопросам двусторонних отношений. Он подчеркнул, что странам необходимо повысить взаимный уровень доверия.