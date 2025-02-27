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20:44, 27 февраля 2025Ценности

Российская супермодель появилась на публике без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aissaoui Nacer / Backgrid / Legion-Media

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, появилась на публике без штанов. Материал приводит Daily Mail.

39-летняя манекенщица посетила показ бренда Fendi в рамках Недели моды в Милане. Она предстала перед камерами в бежевом наряде, который включал в себя топ и трусы с завышенной талией упомянутой марки.

Кроме того, знаменитость надела и распахнула серое пальто длины миди и дополнила образ коричневыми ботинками со шнуровкой. В то же время она уложила волосы в гладкий низкий пучок, нанесла на губы блеск и подчеркнула ресницы черной тушью.

Ранее в феврале 41-летняя бразильская супермодель Изабели Фонтана приняла участие в показе бренда DSquared2, выйдя на подиум без трусов.

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