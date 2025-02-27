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13:26, 27 февраля 2025Россия

Российский школьник напоролся на вилы и потерял возможность говорить

В Бурятии врачи спасли напоровшегося на вилы школьника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Бурятии школьник напоролся на вилы и потерял возможность говорить. Об этом случае пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел, когда подросток помогал семье на сенокосе. Вилы воткнулись в орбиту глаза и вышли в затылочной области. Зрение мальчика не пострадало, однако он получил ушиб головного мозга и больше не мог говорить.

По данным издания, в течение полутора лет врачи анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, реабилитологи и логопеды помогли подростку восстановиться. Сделали все возможное, чтобы поставить парня на ноги.

«Понадобилось три месяца, после [чего более года] он продолжал заниматься гимнастикой, восстанавливал речь», - рассказали изданию в Детской Республиканской клинической больнице.

Ранее в Калининграде ветка пронзила глаз ребенку и проникла в его череп. Медики высказывали опасения, что травма может привести к потере зрения и нарушению функций головного мозга, однако им удалось успешно провести микрохирургическую операцию.

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