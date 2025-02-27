Сержант из Якутии Григорьев сделал признание о прославившем его видео

Младший сержант Григорьев признался, что не смотрел видео поединка с бойцом ВСУ

Младший сержант Вооруженных сил России Андрей Григорьев сделал признание о прославившем его видео. Фрагмент интервью с военнослужащим опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

Видео рукопашной схватки Григорьева с военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространилось в сети в начале января. На кадрах был запечатлен рукопашный бой, из которого российский боец вышел победителем, заслужив похвалу своего противника.

«Я даже ни разу не смотрел это видео», — сказал солдат. По словам бойца, ему не хочется заново переживать события той схватки.

За свой подвиг Андрею Григорьеву присвоено звание Героя России. Медаль Золотая Звезда ему вручил лично президент России Владимир Путин в Кремле.