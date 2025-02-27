Шойгу оценил обсуждение гарантий безопасности Украине пословицей о солгавших

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пословицей оценил обсуждение гарантий безопасности для Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае по Украине — уже дважды», — сказал он.

В четверг, 27 февраля, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европа готова дать гарантии мира Украине и участвовать в их предоставлении и соблюдении. Он подчеркнул, что нынешняя международная ситуация создает потенциал для прочного мира.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не подпишет новое соглашение с США об использовании полезных ископаемых без расширенных гарантий безопасности для страны. По данным источников The Economist, отсутствие прямых упоминаний гарантий безопасности в первом соглашении вызвало недовольство украинского руководства.