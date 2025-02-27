Шойгу заявил о планах премьера Малайзии с радостью посетить Россию

Шойгу: Премьер Малайзии Ибрагим с радостью посетит Россию

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим с радостью принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Я передал премьер-министру приглашение нашего президента. Он его принял с благодарностью», — рассказал секретарь Совбеза России.

Ранее Шойгу прилетел в Индонезию во главе российской делегации. В ходе визита он встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто и они обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Кроме того, темами обсуждений стали отношения государств, а также перспективы двустороннего сотрудничества. Секретарь Совбеза и индонезийский лидер договорились поддерживать развитие отношений Москвы и Джакарты, а в конце встречи обменялись подарками. После Шойгу направился с визитом в Малайзию.