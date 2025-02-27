Составлен портрет типичного начинающего инвестора в России

Эксперт Андреев: У начинающего инвестора в РФ есть хорошие доходы и образование

Начинающим российским инвестором обычно является человек средних лет с хорошими доходами и уровнем образования. Портрет типичного новичка на рынке составил в беседе с РИА Новости эксперт Центра компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров» на базе СПбГУ Андрей Алексеев.

По его словам, речь идет о мужчине или женщине в возрасте от 35 до 50 лет с высшим образованием и доходом выше среднего, осторожно ориентирующегося на принцип «купить и заработать» без стратегии финансирования. Отмечается, что в первую очередь такие клиенты обращают внимание на отечественные акции и чаще всего вкладываются в банки, сырье, промышленное производство, энергетику и розничную торговлю.

В 2021 году в Банке России назвали одной из основных опасностей для начинающих розничных инвесторов неправильные ожидания граждан, многие из которых играют на бирже с целью быстро разбогатеть. «Это не казино. Это не подкидывание монетки. Поэтому рассчитывать, что вы пришли на фондовый рынок, купили какие-то волшебные акции, быстро заработали и решили все свои проблемы — это не про инвестиции», — объяснил тогда первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

В конце января 2025-го регулятор, как и планировалось, повысил на 100 процентов имущественный критерий для присвоения статуса квалифицированного инвестора, который с начала года необходим в России для владения иностранными ценными бумагами, за исключением бумаг из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются только в инфраструктуре стран ЕАЭС. Размер активов, которыми нужно владеть «неквалам», составляет теперь 12 миллионов рублей, а с 2026 года показатель снова удвоится, достигнув 24 миллионов рублей.