США предрекли убытки от сделки с Украиной

Politico: Сделка с Украиной по ресурсам может оказаться убыточной для США

Сделка о полезных ископаемых с Украиной может оказаться неудачной и убыточной для США. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, нынешние оценки минеральных ресурсов Украины основаны на устаревших и неполных оценках, и в реальности американские инвесторы могут не захотеть вкладывать в них средства из-за множества сопутствующих проблем.

«На бумаге США могут получить огромную выгоду от этой сделки (...) Для президента США [Дональда Трампа] это может оказаться сделкой века или оставить его с кучей убыточных шахт, в которые ни одна американская компания не захочет инвестировать», — говорится в материале.

По данным газеты, несмотря на то, что киевские власти и сообщают о более чем 20 тысячах разведанных месторождений и участков добычи полезных ископаемых, только около восьми тысяч из них были оценены как перспективные.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной вместе с процессом урегулирования украинского конфликта. По его словам, французская система обороны нуждается в ресурсах.