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13:58, 27 февраля 2025Культура

Стало известно о первой экранизации культового произведения российской литературы

В России впервые экранизируют комедию Александра Грибоедова «Горе от ума»
Андрей Шеньшаков

Фото: Shutterstock / Fotodom

Классическое произведение российской литературы, комедия в стихах Александра Грибоедова «Горе от ума» будет впервые экранизировано. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Кинопоиск».

Сообщается, что предстоящий фильм не будет пересказом классического сюжета, а станет новой интерпретацией знакомого всем произведения. По информации источника, вместо завершения знаменитой фразой «Карету мне! Карету! Вон из Москвы!» история продолжится рассказом о дальнейшей судьбе персонажей Грибоедова.

Известно также, что съемки проекта стартуют уже в этом году и будут проходить в «Кинопарке Москино» и на Кавказе. Созданием «Горе от ума» занимаются продюсеры Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов, а режиссером картины выступит Ольга Акатьева.

Ранее стало известно, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной ролик повысил продажи биографий писателя.

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