Топ-менеджер украинского футбольного клуба не вернулся со сборов в Турции

Топ-менеджер украинского клуба «Карпаты» Авдыш не вернулся со сборов в Турции

Топ-менеджер футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся на Украину со сборов в Турции. Об этом сообщает «Трибуна».

Тренировочный сбор проходил в Турции с 18 января по 14 февраля 2025 года. «Все работники футбольного клуба "Карпаты" (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», — сообщили в команде.

Авдыш занял пост в октябре 2024 года. До этого он занимался спортивным консалтингом.

Ранее на Украину после соревнований в Европе не вернулся ряд спортсменов. Среди них были каратисты, хоккеисты и волейболисты.