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21:43, 27 февраля 2025Мир

Трамп открестился от своих слов про диктатора Зеленского

Трамп ответил на вопрос о диктаторе Зеленском: Разве я это говорил?
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ответил на вопрос, считает ли он украинского лидера Владимира Зеленского диктатором до сих пор. Текстовую трансляцию пресс-конференции ведет Reuters.

«Разве я это говорил?» — открестился политик от своих прежних высказываний.

19 февраля Дональд Трамп резко раскритиковал Зеленского на своей странице в соцсети Truth Social и назвал его диктатором, не желающим проводить выборы в собственной стране. По словам американского лидера, украинский президент разрушил страну в результате своей политики и позиции по вооруженному конфликту.

Президента России Владимира Путина американский лидер, в свою очередь, отказался считать диктатором, подчеркнув, что «не использует эти слова легкомысленно».

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