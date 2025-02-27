Трамп решил отозвать разрешение на поставки нефти из Венесуэлы

Трамп заявил, что США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти

Президент США Дональд Трамп отозвал разрешение на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Он пояснил, что Каракас не выполнил положения соглашения с США по добыче нефти, включая условия проведения выборов в южноамериканской стране. В связи с этим Вашингтон отменяет уступки, которые экс-президент страны Джо Байден предоставил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года. Трамп отметил, что разрешение будет аннулировано с 1 марта.

Трамп также обвинил власти Венесуэлы в том, что они так оперативно перевозят обратно своих граждан, нелегально въехавших в Соединенные Штаты.

О том, что США не нуждаются в венесуэльской нефти, Дональд Трамп заявил еще в день своей инаугурации.