Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 27 февраля 2025Путешествия

Турист пропал без вести в Таиланде и был найден бездыханным в лесу

ScandAsia: Турист из Швеции пропал в Таиланде и был найден бездыханным в лесу
Алина Черненко

Фото:Tanya Keisha / Shutterstock / Fotodom  

Шведский турист пропал без вести в Таиланде и был найден бездыханным в лесу недалеко от курорта Пай в провинции Мэхонгсон. Об этом пишет портал ScandAsia.

По данным источника, в последний раз Яна Торстен Карлссона видели утром 21 февраля. Через четыре дня житель местной деревни, гулявший по лесу, наткнулся на его тело. Вскоре на место прибыли спасатели и полицейские. Владелец курорта подтвердил личность мужчины.

Материалы по теме:
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024
«Ад с 1001 демоном» Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
«Ад с 1001 демоном»Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
24 апреля 2024

Местные власти подозревают, что Карлссон мог упасть со скалы в состоянии алкогольного опьянения. Его тело отправили на вскрытие, чтобы определить точную причину кончины. О случившемся уведомили посольство Швеции и семью туриста.

Ранее в американском штате Джорджия нашли останки пропавшего три года назад британского туриста. В 2022 году он приехал в США и остановился в Джексонвилле, штат Флорида.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Цена на российскую нефть упала ниже заложенного в бюджете уровня

      Более половины студентов московских колледжей нашли работу во время учебы

      Алаудинов показал архивное видео с комбатом «Ахмата» Шустрым после его смерти

      Бари Алибасов рассказал о вони от Юрия Лозы

      В МИД раскрыли цель переговоров между Россией и США

      Москвичей предупредили о мокром снеге

      Взрыв у здания правительства российского региона квалифицировали как теракт

      Буданов назвал дезинформацией скандалы с участием военкомов на Украине

      Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования

      В США спрогнозировали снижение населения Украины к концу века до 15 миллионов человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше