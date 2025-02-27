Турист пропал без вести в Таиланде и был найден бездыханным в лесу

ScandAsia: Турист из Швеции пропал в Таиланде и был найден бездыханным в лесу

Шведский турист пропал без вести в Таиланде и был найден бездыханным в лесу недалеко от курорта Пай в провинции Мэхонгсон. Об этом пишет портал ScandAsia.

По данным источника, в последний раз Яна Торстен Карлссона видели утром 21 февраля. Через четыре дня житель местной деревни, гулявший по лесу, наткнулся на его тело. Вскоре на место прибыли спасатели и полицейские. Владелец курорта подтвердил личность мужчины.

Местные власти подозревают, что Карлссон мог упасть со скалы в состоянии алкогольного опьянения. Его тело отправили на вскрытие, чтобы определить точную причину кончины. О случившемся уведомили посольство Швеции и семью туриста.

Ранее в американском штате Джорджия нашли останки пропавшего три года назад британского туриста. В 2022 году он приехал в США и остановился в Джексонвилле, штат Флорида.