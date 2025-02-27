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09:53, 27 февраля 2025Россия

Украина пыталась ударить по Крыму

Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Черным морем у побережья Крыма
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытка атаки была предпринята в районе 8.35 утра по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над акваторией Черного моря у брегов Крыма. Других данных о ситуации ведомство не привело.

В ночь на четверг, 27 февраля, ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 19 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 12 — сбили над Орловской областью. Под удар также попали Белгородская и Курская область, а также Крым.

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