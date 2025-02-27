The Telegraph: Украина рискует быть раздавленной без американского вооружения

Украина рискует быть раздавленной без американского вооружения. Об этом написал бывший старший советник министерств юстиции и обороны США Чарли Купер в статье для The Telegraph.

«Военно-промышленный комплекс США, который часто высмеивают противники высоких расходов на оборону и политики интервенции, производит одно из лучших видов оружия в мире. Ракетные системы Patriot могут защитить украинские города и тыл их вооруженных сил. Дальнобойные ракеты ATACMS позволяют Украине вести борьбу с врагом... Без этих и других видов вооружения США Украина рискует быть раздавленной», — говорится в материале.

При этом, как пишет Купер, даже если другие страны НАТО значительно увеличат помощь Украине — деньгами, артиллерийскими снарядами, бронетранспортерами — этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать потерю американского вооружения.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США сейчас не оказывают Украине никакой военной помощи. Он также отметил, что без оружия и денег Вашингтона Киев крайне быстро потерпел бы поражение в конфликте.