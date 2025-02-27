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07:46, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Улов российского рыбака привлек внимание иностранной прессы

Выловленное рыбаком из РФ существо странной формы стало сенсацией в NYP и DM
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Рыбак из России Роман Федорцов привлек внимание иностранной прессы после необычного улова. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мужчина опубликовал фото существа странной формы с нетипичной формой головы, это стало сенсацией в New York Post (NYP) и Daily Mail (DM).

Существо назвали «неземным», сравнили с персонажами мультфильма «Мегамозг», инопланетянами из «Марс атакует» и злодеем Крэнгом из «Черепашек-ниндзя».

NYP, рассказывая о том, что существо вызвало большой ажиотаж, назвала его «лавкрафтовским». Специалисты предположили, что необычная форма головы и туловища рыбы вызвана резким изменением давления во время ее подъема с глубины.

В DM изображенный на фото Федорцова улов назвали «кошмарным существом, похожим на инопланетянина». Издание вспомнило, какими другими загадочными находками известен рыбак: «акулой-призраком» и «доисторической акулой-гоблином».

Ранее в Польше провели операцию по спасению горбатого кита, который угодил в рыболовные сети неподалеку от побережья страны в Балтийском море. Киты не обитают в этих водах и появляются там крайне редко.

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