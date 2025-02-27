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05:15, 27 февраля 2025Экономика

В Балтийском море горбатый кит угодил в рыболовные сети

В Польше провели операцию по спасению горбатого кита из сетей в Балтийском море
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

В Польше провели операцию по спасению горбатого кита, который угодил в рыболовные сети неподалеку от побережья страны в Балтийском море. О готовящихся спасательных мероприятиях рассказал в соцсети Х директор морской поисково-спасательной службы Себастьян Клуска, он также опубликовал видео, запечатлевшее момент освобождения кита.

Он уточнил, что млекопитающее запуталось в снастях неподалеку от Дзивнова на территории Волиньского национального парка. Ближайшая береговая спасательная станция занималась оказанием помощи животному.

В Морском управлении страны подтвердили случившееся в разговоре с агентством PAP. Представители ведомства уточнили, что животное действительно запуталось в сетях в нескольких сотнях метров от берега, но им не удалось точно определить, горбатый это кит или синий.

Киты не обитают в Балтийском море и их можно увидеть там нечасто. Последний случай был зафиксирован весной 2023 года.

Ранее в заливе Кармел у берегов американского штата Калифорния заметили гигантскую стаю серых дельфинов, что бывает крайне редко. Стая из полутора тысяч голов растянулась на несколько километров.

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