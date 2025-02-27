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10:30, 27 февраля 2025Россия

Уничтоженный в Курской области австралийский бронеавтомобиль сняли на видео

Появились кадры уничтоженного бронеавтомобиля Bushmaster из Австрии под Курском
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры, на которых показан уничтоженный в Курской области бронеавтомобиль Bushmaster, произведенный в Австрии. Его публикует Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах виден австрийский бронеавтомобиль, который сгорел дотла — на нем еще видны очаги возгорания. У Bushmaster полностью уничтожена крыша и корпус, лучше всего сохранилась передняя часть техники.

Ранее тела зашедших в Курскую область солдат ВСУ сняли на видео.
На кадрах видно группу украинских военнослужащих в посадке. В кадр попали по меньшей мере шесть тел. Рядом с одним из них разбросаны медикаменты — вероятно, перед смертью боец пытался оказать себе помощь.

В сети также появились кадры защитного коридора ВСУ в Курской области. Противник установил на проселочной дороге антидроновые плотные сетки, которые защищают передвигающуюся по дороге военную технику.

ЖЗЛ
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