Уничтоженный в Курской области австралийский бронеавтомобиль сняли на видео

Появились кадры уничтоженного бронеавтомобиля Bushmaster из Австрии под Курском

В сети появились кадры, на которых показан уничтоженный в Курской области бронеавтомобиль Bushmaster, произведенный в Австрии. Его публикует Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах виден австрийский бронеавтомобиль, который сгорел дотла — на нем еще видны очаги возгорания. У Bushmaster полностью уничтожена крыша и корпус, лучше всего сохранилась передняя часть техники.

Ранее тела зашедших в Курскую область солдат ВСУ сняли на видео.

На кадрах видно группу украинских военнослужащих в посадке. В кадр попали по меньшей мере шесть тел. Рядом с одним из них разбросаны медикаменты — вероятно, перед смертью боец пытался оказать себе помощь.

В сети также появились кадры защитного коридора ВСУ в Курской области. Противник установил на проселочной дороге антидроновые плотные сетки, которые защищают передвигающуюся по дороге военную технику.