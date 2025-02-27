Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 27 февраля 2025Россия

В Госдуме заявили о взятии в «клещи» Покровска в ДНР

Депутат ГД Водолацкий: ВС РФ взяли в клещи Покровск в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска взяли в «клещи» город Покровск (Красноармейск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он заявил, что украинское командование уже покинуло город, заминировав его центральные улицы. При этом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сорвать охват Покровска, отметил парламентарий.

Держать оборону Покровска поручено украинским подразделениям, которые прошли обучение во Франции, Германии и Великобритании, подчеркнул депутат. «Красноармейск — такой логистический хаб ВСУ, поэтому они сейчас максимально туда отправляют подразделения», — пояснил Водолацкий.

Ранее на фоне наступления российских войск мэр Покровска Руслан Требушкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке. Он призвал заключить мир и «дать людям пожить».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о «плохо пахнущем» деле генерала Суровикина

      Минпромторг предсказал падение продаж некоторых автомобилей

      Захарова высказалась о словах вероятного канцлера Германии о месте России в мире

      Российские военные захватили у ВСУ «невероятно редкий» пулемет. Как он выглядит?

      Депутат Рады раскрыл посредника в организации встречи Зеленского и Трампа

      Путин призвал быстрее внедрять в производство разработки ученых

      В России нескольких студенток похитили и жестоко пытали на автомойке. Что случилось с ними?

      Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с мошенниками

      Замгенсека ООН назвал ударом под дых сокращение помощи Запада

      Таксист обманул незрячего россиянина и списал с его карты полмиллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше