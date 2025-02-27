В Госдуме заявили о взятии в «клещи» Покровска в ДНР

Депутат ГД Водолацкий: ВС РФ взяли в клещи Покровск в ДНР

Российские войска взяли в «клещи» город Покровск (Красноармейск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он заявил, что украинское командование уже покинуло город, заминировав его центральные улицы. При этом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сорвать охват Покровска, отметил парламентарий.

Держать оборону Покровска поручено украинским подразделениям, которые прошли обучение во Франции, Германии и Великобритании, подчеркнул депутат. «Красноармейск — такой логистический хаб ВСУ, поэтому они сейчас максимально туда отправляют подразделения», — пояснил Водолацкий.

Ранее на фоне наступления российских войск мэр Покровска Руслан Требушкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке. Он призвал заключить мир и «дать людям пожить».