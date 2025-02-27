В Калининградской области высказались по поводу линии электропередачи на Литву

В Калининградской области не будут демонтировать линию электропередачи на Литву

Власти Калининградской области не планируют демонтировать линию электропередачи (ЛЭП) на Литву после выхода прибалтийской страны вместе с Латвией и Эстонией из энергетического кольца БРЭЛЛ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Алексей Беспрозванных.

Губернатор отметил, что в настоящее время пока не наблюдает демонтажа ЛЭП и с литовской стороны. Подобное обстоятельство Беспрозванных назвал «признаком хоть какого-то оставшегося здравого смысла» и заверил, что власти Калининградской области «точно ничего убирать не будут». «Мы давно смотрим вперед», — резюмировал глава региона.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о начале демонтажа опор линии электропередачи 330 киловольт, соединяющей Литву с Россией. Первым участком, которые прибалтийская сторона намерена демонтировать, как отмечалось, окажется район между Круонисской ГАЭС и Советском в Калининградской области. Демонтированное же оборудование власти Литвы планируют передать Украине, заявлял глава Минэнерго прибалтийской страны Жигимантас Вайчюнас.

Демонтаж всех линий с Калининградской областью планируется завершить к концу третьего квартала 2026 года, а работы по демонтажу линий с Белоруссией — к концу 2026-го. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков ранее заверил, что разрыв энергетических связей российского региона с Литвой не несет никаких последствий. Он отметил, что область к настоящему времени успела полностью обеспечить себя электроэнергией, а ее производство сейчас вдвое превышает потребление в регионе.