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12:33, 27 февраля 2025Мир

В Конгрессе США заявили о предательстве Трампом Украины

Сенатор Шифф: Трамп предал союзнические отношения с Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

США предали союзнические отношения с Украиной, поскольку американский лидер Дональд Трамп отказался предоставлять Киеву значительные гарантии безопасности по завершению конфликта. Такое мнение выразил сенатор-демократ Адам Шифф в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, миллионы американцев чувствуют стыд за своего президента, потому что США впервые предали своего союзника (Украину — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, США предали свои принципы (...). Разве мы больше не привержены отношениям с нашими союзниками? Видимо, деньги — это то, на чем президент Трамп фокусирован больше всего», — заявил конгрессмен.

По мнению Шиффа, Трамп намерен получить украинские полезные ископаемые, «не давая Киеву ничего взамен». Он также допустил, что Зеленский «намерен улучшить отношения с американским лидером», заключив сделку по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, так как США больше не собираются участвовать в этом в значительной степени.

При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что по итогам урегулирования украинского конфликта необходимо достичь не перемирия, а «мира, долгосрочного, прочного, обеспеченного надежными гарантиями безопасности».

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